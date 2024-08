Wie man sich als Jugendlicher die Zukunft verbaut

„Er hat das Haftübel verspürt“

Was also tun in der Freizeit, die nach dem Aufstehen um 15 Uhr beginnt? Am besten irgendwelche Passanten in Eisenstadt mit dem Umbringen bedrohen, wenn die nicht bereit sind, Geld, Jacken oder Schuhe freiwillig herauszurücken. Also gibt’s auf die Nase! Prellungen und Abschürfungen der ausgeraubten Opfer waren die Folge. Der Hauptangeklagte, 15, der laut Anwalt seit zwei Monaten „das Haftübel zu verspüren bekommt“, soll der Gesellschaft am härtesten mitgespielt haben. Er war auch dabei, als das Trio andere Jugendliche verdrosch – etwa, weil das Gegenüber der neue Freund einer Verflossenen war.