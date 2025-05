Geschäftsführerin der Doskozil-SPÖ nimmt Abschied

Nichts für schwache Nerven

„Die Politik ist wie ein Drahtseilakt in der Steilwand. Da bleibt keine Zeit für Nervosität, da muss jeder Griff sitzen.“ Diese Erkenntnis von Touren auf steinigen Pfaden in schwindelerregende Höhen wird Jasmin Puchwein weiterhin begleiten. Dienstag am Nachmittag war sie noch mitten im Trubel bei Burgenlands Kul(t)inarium Am Hof in der Wiener Innenstadt.