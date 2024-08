Erfolgreiche Drachen-Saga endet nach vier Staffeln

Showrunner Ryan Condal erklärte in einer Pressekonferenz am Montagabend: „Wir wollen uns damit die Zeit lassen, die wir brauchen, um es perfekt hinzukriegen.“ Die Schlacht werde die kommende Staffel eröffnen. Die dritte Staffel sei bereits in Arbeit, er rechne mit einem Drehbeginn Anfang 2025: „Ich weiß, die Fans hätten am liebsten jeden Sommer eine neue Staffel, aber wir drehen hier jedes Mal de facto mehrere Spielfilme. Das ist ein riesiger Aufwand.“ Außerdem verriet Condal, dass das „Game of Thrones“-Prequel bereits nach vier Staffeln enden werde.