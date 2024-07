Martin Freeman: „Bin ein ziemlich grantiger Typ“

Für ihn als Schauspieler sei die Serie „ein Fest“, denn er könne viele hochemotionale Szenen drehen: „Es war erschöpfend und fordernd, aber im besten Sinn. Jeder Tag am Set hat mich erfüllt. Und das will was heißen, denn ich bin ein ziemlich grantiger Typ, und ich habe gleich mal einen schlechten Tag.“ Die Arbeit an „The Responder“ habe ihm wieder gezeigt, dass die Schauspielerei sein Traumjob ist: „Es ist, als wärst du wieder sechs Jahre alt. Du spielst einfach. So ein Glück!“