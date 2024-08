Silvretta-Massiv ist heiß aufs Ironbike-Jubiläum

Insgesamt waren an den beiden Wettkampftagen stolze 700 Mountainbiker am Start. Eine Zahl, die auch TVB-Paznaun-Ischgl-Obmann Alexander von der Thannen beeindruckte: „So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das freut uns sehr“, war er zufrieden. Was auch ein Antrieb für die nächste Auflage dieses härtesten Mountainbike-Rennen Europas ist. Denn dann kann man im Silvretta-Massiv Jubiläum feiern: Es wird die 30. Auflage für den Kampf der Biker mit den Herausforderungen der Alpen sein!