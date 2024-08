Wafler: „Auf dieser Bahn muss es Weltrekord sein“

Auf der Bahn hast du auch schon die ersten Runden gedreht. Welchen Eindruck hast du gewonnen?

Es ist eine wirklich schöne Bahn, perfekt hergerichtet. Sie ist natürlich ganz neu abgeschliffen und wirklich extrem schnell. Es sind in den ersten Tagen schon viele Weltrekorde gefallen, das ist schon fast absurd. Ich denke, in allen Disziplinen, wo Zeit eine Rolle spielt, muss man auf dieser Bahn fast einen Weltrekord fahren, um zu gewinnen. Das hat sich im Vorfeld eigentlich keiner gedacht, dass die Veranstalter in Paris es schaffen, die Bahn so schnell hinzubekommen. Ich bin froh darüber, denn es macht Spaß, auf einer schnellen Bahn zu fahren, weil alles noch viel actionreicher ist. Man fühlt sich schnell und man ist auch schnell.