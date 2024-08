Extinction Rebellion: „Wir werden weitermachen“

„Fridays For Future“ Österreich bedankte sich indes bei allen, „die sich die letzten Jahre für eine lebenswerte Zukunft eingesetzt haben“. Jetzt sei aber nicht der Zeitpunkt aufzugeben oder radikalere Wege zu gehen, so die Klimaschützer in einer Aussendung, „sondern strategischer zu werden“. „Wir werden laut sein und unsere Forderungen auf den Tisch legen“, versicherte FFF-Austria-Sprecherin Laila Kriechbaum.