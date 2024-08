Klimaaktivisten besprühen Messis Villa auf Ibiza

Durch die Aktion sollte auf „die Verantwortung der Reichen für die Klimakrise“ aufmerksam gemacht werden. Die Aktivisten halten in dem Video ein Transparent mit den englischen Slogans „Save the Planet“ (Rettet den Planeten), „Eat the Rich“ (Fresst die Reichen) und „Abolish the Police“ (Schafft die Polizei ab) in die Höhe. Futuro Vegetal erklärte, sie habe die Villa von Messi auch deshalb ins Visier genommen, weil es ein „illegaler Bau“ sei.