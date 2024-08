Snoop Dogg kassiert Mega-Gage als Olympia-Fan

Sensationelle Quoten

Was er dafür tut? Snoop Dogg sitzt während der Übertragungen an der Seite von Kommentator Mike Tirico und gibt lustige Sprüche ab. Außerdem ist er als Reporter unterwegs, lässt sich etwa von Olympia-Gigant Michael Phelps die Schwimmtechniken erklären. Und das kommt beim Publikum offenbar richtig gut an!