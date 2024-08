Biles fällt vom Balken – kein Olympia-Rekord

Gewiss, es gibt schlimmere Bilanzen – für Simone Biles aber kommt es wohl einer veritablen Enttäuschung gleich. Statt der Goldmedaillen Nummer vier und fünf musste sich die US-Amerikanerin am Montag mit den Plätzen fünf und später immerhin zwei, also der Silbermedaille begnügen. Schon am frühen Nachmittag war klar: Der Olympia-Rekord mit fünf Goldenen ist dahin. Biles fiel vom Schwebebalken, musste wieder aufsteigen und hatte keine Chance auf die Medaillenränge. Danach sah man sie – auch das ist selten – sichtlich genervt, haderte mit sich und dem Publikum.