GOLD! US-Star Lyles triumphiert im 100-m-Sprint

Seine große Form hatte Lyles heuer angekündigt. In London lief er bei der Diamond League in 9,81 persönliche Bestzeit und kündigte für die Spiele in Paris ganz Großes an: „Ich hole da viermal Gold!“ Über die 200 m ist er ohnehin Favorit, dazu will er mit den US-Staffeln über 4 x 100 m und 4 x 400 m Olympia-Sieger werden. Viermal Gold bei denselben Spielen wie einst Jesse Owens in Berlin 1936 und Carl Lewis in Los Angeles 1984 sind sein Ziel. In fast allen Berichten über Noah Lyles Traum wurde freilich vergessen, dass der große Paavo Nurmi genau vor 100 Jahren hier in Paris sogar fünfmal Gold gewonnen hatte.