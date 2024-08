Toyota-Ass Sebastien Ogier triumphiert in Finnland

Der achtfache französische Weltmeister setzte sich in seinem Toyota in Jyväskylä in Finnland nach mehr als 300 Prüfungskilometern und vier Etappen vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai/+40,1 Sekunden) und seinem Landsmann Adrien Fourmaux (Ford/+1:14,1 Minuten) durch.