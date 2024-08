Nach mehreren Warnungen folgte die Festnahme

In Zell am See hantierte am Samstagabend ein Österreicher an einem Moped herum. Der herumliegende E-Scooter und ein ebenfalls am Boden liegender Rucksack veranlassten die Beamten zu einer Personenkontrolle. Der 35-Jährige war offensichtlich in beeinträchtigtem Zustand. Er gab an, vom Bahnhof mit dem E-Scooter zum Anhaltepunkt gefahren zu sein.