Nach Traumstart endete sechseckiges Märchen

„Bitte keine Fotos mit Blitz!“ Schon Sekunden vor dem ersten finalen Ballwechsel mussten Teile der Tausenden chinesischen Fans in der Arena Paris Sud per Lautsprecher ermahnt werden. Ehe historisches auf dem Spiel stand. Denn letztmals holte 2004 ein Nicht-Chinese Einzel-Gold, seit dem damaligen Triumph des Südkoreaners Ryu Seung-min gingen nicht nur alle Titel, sondern auch sämtliche Silbermedaillen an die Chinesen.