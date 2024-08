Auch zweite umstrittene Boxerin nicht zu stoppen

Nicht nur der Erfolgslauf von Imane Khelif, sondern auch jener von Lin Yu-Ting geht bei den Olympischen Spielen in Paris weiter: Die umstrittene Boxerin aus Taiwan gewann am Sonntag ihren Viertelfinal-Kampf im Federgewicht gegen die Bulgarin Svetlana Staneva. Damit hat sie bereits fix eine Medaille in der Tasche.