Olympia: Kein Absturz ins Bodenlose

Und Österreich? Spielt bisher kaum eine Rolle. Lediglich Michaela Polleres sorgte mit Judo-Bronze für rot-weiß-roten Jubel, in der letzten Woche lauern wenigstens noch ein paar Chancen. Keine Medaille in London 2012, nur Bronze 2016 in Rio – 2021 in Tokio immerhin sieben Medaillen. Ein erfreulicher Aufwärtstrend im Sommersport, der in Paris hoffentlich nicht wieder komplett ins Bodenlose abstürzt.