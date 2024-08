Sie sollen diese Spiele zum Strahlen bringen!

Fast zeitgleich werden sich sechs Kilometer nördlich nur 63 kg eine Wand hinaufbewegen, wenn Jakob Schubert in der Kombi-Quali den Boulder-Teil in Angriff nimmt. „Ich habe das letzte halbe Jahr so hart trainiert wie nie“, ist der Tiroler heiß auf den großen Goldangriff. Donnerstag kamen er und Jessica Pilz in Paris an, Freitag gab es Training in einer Halle, maß Schubert sich mit den Japanern. „Da war er kaum von der Wand wegzubekommen“, schmunzelt Trainer Heiko Wilhelm.