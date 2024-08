Marko Arnautovic? „Er muss seine Rolle verstehen!“

„Ich war stolz, das rot-schwarze Trikot zu tragen, war aber zur falschen Zeit Kapitän beim AC Milan. Ich hatte in sieben Jahren acht Trainer und drei Besitzer. Dennoch war es ein Traum.“ Große Titel blieben Riccardo Montolivo in seiner Karriere verwehrt. Aber in Italien ist der 66-fache Internationale eine Legende, jetzt für Sky als Experte ganz nah am Fußball dran. Mit der „Krone“ sprach er über …