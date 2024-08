Leerstehendes Gebäude in Graz-Puntigam in Flammen

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein Großtanklöschfahrzeug eingesetzt und eine Zubringleitung errichtet. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden keine verletzt. Die Berufsfeuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.