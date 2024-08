Rapid: Nur ein „Störfeuer“ in dem Hexenkessel

Kein Erbarmen für die Polizei. Trotz 30 Grad im Schatten rückten die Beamten gestern in Hütteldorf dick gepolstert, mit einem „Panzer“ unter ihren Jacken (!) aus. Es war ein Hochrisikospiel im Westen Wiens, das Areal um das Stadion abgesperrt, damit keine polnischen Fans in den grün-weißen Bereich kamen. Was außerhalb gelang. Auf den Tribünen nicht ganz. Die roten Trikots der Wisla-Fans blitzten auch rund um den Gästesektor auf. Rund 2500 dürften es am Ende gewesen sein. Entsprechend „elektrisierend“ war die Atmosphäre. Zumal auch Rapids Block West mit einer mächtigen Choreo das 125-jährige Jubiläum feierte, die Europacup-Nacht lautstark zelebrierte.