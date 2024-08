Rapid gegen Wisla Krakau ab 20.30 Uhr LIVE

Für Rapid ist alles angerichtet für den Aufstieg in die 3. Qualirunde. Dank des 2:1 in Polen haben die Wiener vor dem Rückspiel im Allianz Stadion alle Trümpfe in der eigenen Hand. Schon ein Remis würde das Weiterkommen sichern. Das spielt in den Planungen der Hütteldorfer aber keine Rolle, klares Ziel ist es, die Hürde mit einem Heimsieg souverän zu nehmen.