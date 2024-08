Auf den höchsten Gipfel der Seckauer Tauern

Wer zeitig in der Früh startet, wird den See von seiner ruhigen Seite kennenlernen und erstaunt sein, welch buntes Treiben hier an schönen Nachmittagen herrscht, wenn sich Berggeher, Ausflügler und Ruhesuchende einfinden. Die Bergwanderung auf den höchsten Punkt der Seckauer Tauern kann grob in zwei Abschnitte gegliedert werden: Der erste Teil führt durchgehend steil durch den Wald bergauf bis zum Saurücken. Ab dem breiten rasigen Bergrücken ist das Gelände deutlich flacher, wobei abschnittsweise markante Blockhalden zu überqueren sind. Fazit: Das Geierhaupt muss einfach erwandert werden!