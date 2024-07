„Steirisches Matterhorn“ erklimmen: Es lohnt sich

Der Lugauer ist eine Wanderung wert, zweifelsohne! Wir erwandern den frei stehenden Berg von dem südlich davon tief eingeschnitten Radmertal. Bereits bei der Anreise durch die Orte Radmer an der Stube und Radmer an der Hasel (Hinterradmer) erkennen wir, in welch atemberaubende Landschaft wir vordringen.