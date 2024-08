Ungerank erreicht im Dreistellungsmatch Finale

Steiner wittert Chance

Dieser ist durchaus chancenreich, wird die 42-Jährige Heeressportlerin doch in der aktuellen Weltrangliste auf Platz zehn geführt. Zumindest die Verbesserung ihrer Platzierungen der Olympischen Spiele in Tokio (Platz 15 im Bewerb 10 m Luftpistole, Platz 29 in 25 m Sportpistole) hat sie nun im Visier. Das Finale geht am Samstag in Szene.