Klauß: „Ich weiß, dass hier alle danach lechzen“

Spion in der Türkei

Wobei zwei Augen auch in Trabzon sind, Rapid heute einen Spion in der Türkei hat, den Gegner (Trabzonspor gewann das Hinspiel bei Ruzomberok 2:0) in der dritten Quali-Runde analysiert. Nach Wisła muss ja noch eine Hürde genommen werden, um am Geldkuchen zu naschen, eine Gruppenphase genießen zu können.