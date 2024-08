Olympia-Euphorie: „Sind Opfer des eigenen Erfolgs“

Die Schlange ist in Bewegung, scheint dennoch endlos. Das Ziel der Hunderten Menschen: Physische Erinnerungen an die Olympischen Spiele. Maskottchen, Kappen, Shirts – in den offiziellen Stores gibt es alles zu den fünf Ringen, das Interesse ist riesig – speziell hier, in unmittelbarer Nähe des Grand Palais, in dem auch die Fecht-Bewerbe steigen. Aber auch beim Shop direkt neben dem „Westfield Forum des Halles“ werden Wartezeiten von über 30 Minuten ohne Murren zur Kenntnis genommen.