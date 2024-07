„Katastrophe! Frauen müssten sich ja querlegen“

Die„Der Wandel ist da“

Zumindest davon ist bei Olympia aktuell gottlob keine Rede. Die Causa bleibt, zumal in seiner sich dauerwandelnden Zeit, dennoch komplex. Findet auch Virgina Ernst. Die Singer-Songwriterin geigte vor ihrer Musikkarriere als Eishockeyspielerin und kurvte und checkte sich gar bis zur Weltmeisterschaft. Sie verwertet den thematischen Assist hin zur Frau-Mann-Thematik gleich mannigfaltig. Zum einen familiär. „Wir haben in der Familie einen Fall, in des es Anpassungen von Mann zu Frau gab.“ Also ähnlich wie bei den Boxerinnen Khelif und Yu-ting, die sich als Transgender-Personen etikettieren. Ernst weiß zu berichten: „Sich die Kraft anzueignen, ist bei Anpassungen von Frau zu Mann einfacher, als die Kraft abzubauen, wenn die Anpassung von Mann zu Frau erfolgt. Auch die Stimme bleibt tief. Insofern ist der Testosteron-bedingte Vorteil beim Boxen vorhanden und es für die Kontrahentinnen unfair, gegen einen ‘früheren Mann‘ zu boxen. Andererseits ist der Wandel jetzt einfach da. Viele Menschen wollen sich nicht als Frau oder Mann identifizieren, es muss früher oder später eine Kategorie geschaffen werden, in der Menschen wettkämpfen, die weder männlich noch weiblich sind. Das sollte aber normal sein und nicht spezifisch benannt werden. Auch wenn der biologische Vorteil da ist, kannst du Leute nicht disqualifizieren, weil sie sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Du musst ihnen die Chance geben, sich im Sport wohlzufühlen, wenn sie gut sind.“ Am besten in einer eigenen Kategorie, zumal die Subkategorisierung der Gesellschaft ohnehin Fahrt aufnimmt, meint Ernst.