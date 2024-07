Für die WM zu männlich, für Olympia weiblich genug

Imane Khelif aus Algerien und Lin Yu-ting aus Taiwan sind zwei Boxerinnen. Sie sind heuer in Paris olympisch aktiv. So weit nicht weiter aufregend oder gar schlagzeilenproduzierend. Wäre da nicht ihre pikante Vorgeschichte. Denn noch vor einem Jahr waren die beiden bei der WM gesperrt gewesen. Sie waren – in der Tat – beim Geschlechtstest des Boxverbands IBA durchgefallen: zu viel Testosteron. Daher keine Chance auf WM-Medaillen im Frauenboxen.