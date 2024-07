Ein Burgherr mit Foltermuseum und Ritterspiele

„Schaue in die Gesichter der Gäste“

„Bei der Vorstellung schaue ich in die Gesichter der Gäste. Sind sie begeistert und staunen, dann bin ich es mit meiner Auswahl auch.“ Das Burgareal verwandelt sich wieder in ein belebtes, mittelalterliches Dorf. Am Dienstag ging es los! Bis 18. August sorgen nun insgesamt 40 Künstler und Kämpfer von Dienstag bis Sonntag für mittelalterliche Highlights! Auch für Speis und Trank ist gesorgt.