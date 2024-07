Neuzugang out! Eberl reagiert auf Ito-Verletzung

Das bedeutet allerdings nicht, dass man gar keinen weiteren Verteidiger holen will ... Sollte der Wechsel von Matthijs de Ligt zu Manchester United tatsächlich über die Bühne gehen, wolle der Klub positionsgetreu einen weiteren Spieler an der Säbener Straße begrüßen, heißt es. So soll Jonathan Tah nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste des deutschen Rekordmeisters stehen – auch wenn sich der DFB-Verteidiger bereits wieder mit Bayer Leverkusen auf die Saison vorbereitet.