Fuß gebrochen! Hiobsbotschaft für Bayern

Schlägt Bayern jetzt noch auf dem Transfermarkt dazu?

Itō wechselte erst in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen. Doch der Rekordmeister muss nun auf den 25-Jährigen verzichten – und am Transfermarkt in der Innenverteidigung noch einmal nachrüsten? „Erstmal haben wir einen sehr guten, sehr großen Kader. Verletzungen passieren“, sagte Eberl: „Wir haben unseren generellen Plan und den werden wir weiter verfolgen. Am 1. September, wenn alles dicht ist, dann werdet Ihr sehen, was draus geworden ist.“