„Normales Leben“: Kilde ist zurück auf den Skiern

Was für ein schönes Bild! Aleksander Aamodt Kilde stand am Mittwoch wieder auf Skiern – der nächste riesengroße Meilenstein am Weg zurück in den Weltcup. In einer Skihalle nahe Oslo machte der 31-jährige Norweger seine ersten Schwünge seit seinem heftigen Abflug in Wengen.