Kilde über Mika: „Habe sie mehr denn je gebraucht“

„Ich habe sie wirklich mehr denn je gebraucht. Sie war mein Fels in der Brandung“, so Kilde gegenüber der norwegischen Zeitung „Dagbladet“. Der Olympia- und WM-Medaillengewinner war am 13. Jänner in der Wengen-Abfahrt kurz vor dem Ziel schwer gestürzt und in das Netz gekracht. Dabei zog er sich – mit viel Blutverlust – tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Verletzung an der linken Schulter zu.