Rekord-Prämie! 280.000 Euro für Olympia-Gold

Chance fürs Werfer-Duo

Zumindest auf dem Papier haben Lukas Weißhaidinger (Diskus) und Victoria Hudson (Speer) recht gute Chancen, in den Genuss einer dieser fetten Medaillenprämien zu kommen. Weißhaidinger hat bereits für Bronze bei der WM 2019 und bei Olympia 2021 jeweils 50.000 Euro von „Helvetia“ erhalten. Die Gold-Prämie von 205.000 Euro ist übrigens in Anlehnung an die (meist) 205 teilnehmenden Ländern bei Olympia oder WM entstanden. Der finanzielle Anreiz ist für die ÖLV-Aktiven natürlich groß, aber bei einer möglichen Finalteilnahme werfen Lukas Weißhaidinger oder Victoria Hudson deshalb in Paris sicher keinen Zentimeter mehr oder weniger weit.