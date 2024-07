„Bewaffnete Antikörper“ gegen Lungenkrebs

In Österreich erkranken jährlich rund 5.000 Menschen an einem Lungenkarzinom, etwa 4.000 sterben jedes Jahr daran. Rund 90 % sind oder waren Raucher, wie anlässlich des Weltlungenkrebstags am 1. August berichtet. Neue Behandlungsmethoden verlängern das Leben und erhöhen die Lebensqualität.