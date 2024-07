Tour-Rekordsieger Cavendish relaxt am Wörthersee

Mit vollem Willen zündete der Brite Mark Cavendish bei der fünften Etappe der diesjährigen Tour de France den Turbo, flog im Sprint an allen vorbei – und schrieb Rad-Geschichte. Mit seinem 35. Tour-Tagessieg hat er die belgische Legende Eddy Merckx als Rekordmann überholt. „Es ist ein Traum, wenn die eigene Reise so zu Ende geht. Eigentlich hatte ich vorige Saison die Karriere beendet – meine Familie hat mir den Rücken gestärkt. Ich habe mich in der Vorbereitung extrem gequält“, erzählt der 39-Jährige in Velden. „Ich habe zum Beispiel nicht die Pommes aufgegessen, die meine Kinder übrig gelassen haben und immer eine halbe Stunde länger trainiert als sonst.“