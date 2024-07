Herzensmenschen, die Freude ausstrahlen

Mir macht das einfach Freude“, erzählt Dorf-Omi Maria Haidl. Die beherzte Pensionisten aus Waldkirchen an der Thaya ist die gute Seele in der Ortschaft. Drei Generationen an Kindern holte und holt von der Schule ab, verköstigt sie und hilft ihnen dann noch bei den Hausaufgaben. Auch gemeinsames Kochen und (Karten-)Spielen gehört zum Betreuungsprogramm.

Internet mit Herz

Oder Ricardo Zanot, der in St. Pölten mit seinem Internetauftritt für beherzte Aktionen sorgt. Mehr als 29.000 Mitglieder zählt „seine“ Facebook-Gruppe inzwischen. Sein Ziel ist klar definiert: „Man soll sich hier helfen und nicht aufhussen.“