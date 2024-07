Ednan Aslan: „Hamas hat Immobilien in Österreich“

Hamas besitzt in Österreich sogar Immobilien

Aber auch der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die extremistischen Strömungen im Land weiter befeuert: „Die Hamas verfügt über eine starke und aktive Infrastruktur in Österreich, einschließlich Immobilien, Hilfsorganisationen und Moscheegemeinden, die ihre Aktivitäten unterstützen“, so Aslan.