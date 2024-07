Steiner hat zweite Chance auf Historisches

2021 änderte sich der Zeitplan, war die nun 42-Jährige (10m-Luftpistolen-15., Rang 29 mit der 25m-Pistole) unzufrieden. Umso befriedigender, dass die St. Johannerin wie einst auch Wiesner heuer erneut auf den Olympia-Zug aufsprang. In Frankreich, wo die Bewerbe 270 km südlich von Paris in Châteauroux steigen, ging Teil eins in die Hose. Nach Platz 27 in der Luftpistolen-Quali schnaubte Steiner: „Meine Position in der Weltrangliste hat mir keinen Druck gemacht. Daher ist es umso frustrierender, dass so ein schlechtes Ergebnis herausgekommen ist.“