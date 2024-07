Die ÖBB hält Kamptal mit Akkuzügen auf Spannung

Bis Ende 2031 wird die Bahnstrecke im Kamptal zwischen Horn und Hadersdorf am Kamp komplett saniert. Nach der umfassenden Modernisierung der rund 34 Kilometer langen Strecke soll die Fahrzeit von Horn – nach Hadersdorf sieben, nach Krems elf und nach St. Pölten 13 Minuten – kürzer sein. Das bedeutet, bereits 2029 in 1:36 Stunden von St. Pölten nach Horn zu fahren. Von 3. September bis zum 15. Dezember wird es für den Umbau die erste lange Sperre geben. Es wird ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen eingerichtet werden, informiert die ÖBB.