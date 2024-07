Sergio Perez: „Ich habe das Fahren nicht verlernt“

Mit seinem Red-Bull-Kollegen Max Verstappen konnte Sergio Perez am Samstag auch in Belgien nicht mithalten. Doch der in der Kritik stehende Mexikaner profitierte nach dem Qualifying von der Zehn-Plätze-Strafe gegen den Formel-1-Weltmeister wegen eines regelwidrigen Motorenaustauschs und startet hinter Ferrari-Mann Charles Leclerc von Platz zwei in den Großen Preis in Spa-Francorchamps am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). „Es ist nicht so, dass ich das Fahren verlernt habe“, sagte Perez.