Pérez gelingt in Spa die große Wiederauferstehung!

Pérez selbst, der seit der Quali für den Grand Prix in Miami am 4. Mai nicht mehr besser als Vierter gewesen und zuletzt zweimal bereits in der ersten Quali-Phase ausgeschieden war, sieht Platz 2 als die „wahrscheinlich beste Position, die man sich in Spa wünschen kann“, sein Ziel für Sonntag sei daher, um den Sieg mitzufahren.