Topf mit Öl fallen gelassen: Schwere Verbrennungen

Einsatz für die Florianijünger in Buch im Tiroler Bezirk Schwaz am Samstagabend. In der Küche in der Wohnung eines türkischen Ehepaars war es wegen heißem Öl zu starker Rauchentwicklung gekommen. Beim Versuch, den Topf ins Freie zu bringen, wurde der Mann (30) schwer verletzt.