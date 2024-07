It’s funny, isn’t it?

Vom Geist der Aufmerksamkeitsökonomie benebelt, sind die Veranstalter des „Salzburg Summit“ für heuer auf eine der denkbar schlimmsten Ideen gekommen: Sie luden als Redner den ehemaligen britischen Premier Boris Johnson ein. Genau den Clown, der das Vereinigte Königreich mit Manipulationen in den Brexit getrieben hat. Ein Exzentriker, der das ohnehin desolate Land in einen wirtschaftlichen Trümmerhaufen verwandelte. Ein Mann, für den Wahrheit nur ein Witz ist. Ein bis zuletzt verantwortungsloser Politiker, der während der Pandemie über die mit Krankenhäusern miserabel versorgte Insel einen knallharten Lockdown verhängt hatte, aber in der Downing Street rauschende Partys feierte.