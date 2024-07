Salzburger schießen gegen Teflon-Boris

„Fragwürdig“ findet es auch SPÖ-Europasprecherin Sabine Klausner, „warum just Johnson als Hauptredner beim Salzburg Summit“ auftaucht. „In Großbritannien liegen Gesundheitssystem und Wirtschaft am Boden.“ Verstört reagiert Stadt-Vizebürgermeister Kay Dankl (KPÖ Plus): „Johnson hat ein Land in den Abgrund getrieben, ist radikaler Neoliberaler, der auf den größten Vorteil für Konzerne aus ist. Nebenbei geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf.“