Offiziell: Kuchl-Kicker schafft Sprung zum Profi

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Kuchls Lukas Buchegger wechselt zu Zweitligist St. Pölten. Der 21-Jährige überzeugte in den Probetrainings und erfüllt sich nun seinen Profi-Traum. Die Niederösterreicher zählen in der kommenden Saison zum erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg. „Es freut uns für ihn persönlich sehr. Wir wünschen ihm das allerbeste“, betont Kuchl-Präsident Josef Forsthuber. Trotzdem weiß er, dass Buchegger dem Team von Coach Thomas Hofer in der kommenden Westliga-Saison abgehen wird: „Aber wir wollten ihm die Möglichkeit geben.“