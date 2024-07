Über den FC Pinzgau zurück ins Profigeschäft

Vor einer Woche kam er in Saalfelden an, drei Monate darf er mit seinem Touristenvisum bleiben. Dann braucht der 28-Jährige entweder einen Job – Messias etwa arbeitet in der Gastronomie – oder einen Profivertrag, was sein erklärtes Ziel ist. Dafür muss er sich in den kommenden Spielen beweisen. Der erste Härtetest wartet am Sonntag im ÖFB-Cup: Austria Wien ist zu Gast. „Mit St. Pölten habe ich gegen sie ein Tor und zwei Assists gemacht. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal auch“, hätte der Brasilianer mit seinem neuen Klub gern ein Déjà-vu.