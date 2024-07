30. Klassentreffen freut sogar „Schwule Karpfen“

30 Jahre später saß Litzlbauer dieser Tage mit „Goldi“, Fußball-Manager Stefan Reiter und Ex-ÖFB-Teamspieler Richard Kitzbichler in seiner Gartenlaube. Um zu beraten, was vom 30. Dorffest am Sonntag zu tun ist. Wie immer wird es mit einer Legenden-Wanderung mit „Goldi“ und anderen Sport-Promis beginnen und in ein Fest mit rund 5000 Gästen übergehen. Bei dem man mit Ex-„Adler“ Thomas Morgenstern per Hubschrauber in den Himmel aufsteigen und/oder bei einer Bungee-Jumping-Attraktion abstürzen kann.