Kein Personal: Kebab-Kette in Pleite geschlittert

Der Betreiber zweier Kebab-Lokale – eines in der PlusCity, und das andere in der LentiaCity – hat am Donnerstag auf eigenen Antrag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Linz beantragt. Als Grund für die Pleite gibt er die aktuell vorliegende Personalnot und die drohende Konkurrenzsituation in einer der beiden Einkaufszentren an.