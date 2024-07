Zwei neue Wohngruppen für 14 junge Menschen

Auf Standortsuche

Wo diese Einrichtung sein werden, ist offen. Die Verantwortlichen des SOS-Kinderdorfes befinden sich nämlich noch auf der Suche nach geeigneten barrierefreien Immobilien im Oberland. Bisher gibt es zwei Wohngruppen für Jugendliche in Dornbirn und Bregenz sowie das „Betreute Außenwohnen“. Dort leben Jugendliche und junge Erwachsene in den eigenen vier Wänden und werden auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet.